87% украинцев считают, что РФ не остановится на уже оккупированных территориях: опрос КМИС

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87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на оккупированных территориях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным социологов, большинство украинцев – 66% – уверены, что целью России является уничтожение Украины и украинцев. 28% считают, что Россия стремится к физическому геноциду украинцев, а 38% – что она хочет захватить большую часть Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

Еще 14% украинцев верят, что Россия пытается захватить большую часть территории и установить контролируемое правительство. 7% указывают на вероятность захвата Донбасса, Херсона и Запорожья. Таким образом, 87% украинцев убеждены, что Россия не планирует останавливаться на оккупированных территориях.

Лишь 4% считают, что Россия стремится только сохранить уже оккупированные территории. И только 3% выбрали вариант, что Россия хочет "денацифицировать" и демилитаризовать Украину.

Во всех регионах Украины большинство людей (от 80% на Востоке и Юге до 89-90% на Западе и Центре) считают, что Россия не ограничится только захваченными территориями. Кроме того, 70% на Западе, 68% в Центре, 62% на Юге убеждены, что Россия стремится выполнить физический геноцид или уничтожить украинскую государственность и нацию. На Востоке этот показатель тоже высок – 46%.

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе. По телефону было опрошено 1029 респондентов в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Инфографика: КМИС