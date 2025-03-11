87% украинцев считают, что РФ не остановится на уже оккупированных территориях: опрос КМИС
87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на оккупированных территориях. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
По данным социологов, большинство украинцев – 66% – уверены, что целью России является уничтожение Украины и украинцев. 28% считают, что Россия стремится к физическому геноциду украинцев, а 38% – что она хочет захватить большую часть Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.
Еще 14% украинцев верят, что Россия пытается захватить большую часть территории и установить контролируемое правительство. 7% указывают на вероятность захвата Донбасса, Херсона и Запорожья. Таким образом, 87% украинцев убеждены, что Россия не планирует останавливаться на оккупированных территориях.
Лишь 4% считают, что Россия стремится только сохранить уже оккупированные территории. И только 3% выбрали вариант, что Россия хочет "денацифицировать" и демилитаризовать Украину.
Во всех регионах Украины большинство людей (от 80% на Востоке и Юге до 89-90% на Западе и Центре) считают, что Россия не ограничится только захваченными территориями. Кроме того, 70% на Западе, 68% в Центре, 62% на Юге убеждены, что Россия стремится выполнить физический геноцид или уничтожить украинскую государственность и нацию. На Востоке этот показатель тоже высок – 46%.
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