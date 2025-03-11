87% українців переконані, що Росія не зупиниться на вже окупованих територіях – опитування КМІС

Фото: ЕРА/Tolga Akmen

87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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За даними соціологів, більшість українців – 66% – упевнені, що метою Росії є знищення України й українців. 28% вважають, що Росія прагне фізичного геноциду українців, а 38% – що вона хоче захопити більшу частину України та знищити українську державність і націю.

Ще 14% українців вірять, що Росія намагається захопити більшу частину території та встановити контрольований уряд. 7% вказують на ймовірність захоплення Донбасу, Херсонщини й Запоріжжя. Так, 87% українців переконані, що Росія не планує зупинятися на вже окупованих територіях.

Лише 4% вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території. І лише 3% обрали варіант, що Росія хоче "денацифікувати" і демілітаризувати Україну.

У всіх регіонах України більшість людей (від 80% на Сході та Півдні до 89-90% на Заході й у Центрі) вважають, що Росія не обмежиться тільки захопленими територіями. Крім того, 70% на Заході, 68% в Центрі, 62% на Півдні переконані, що Росія прагне здійснити фізичний геноцид або знищити українську державність і націю. На Сході цей показник теж високий – 46%.

Опитування проведене КМІС із власної ініціативи. Телефоном було опитано 1029 респондентів у віці 18 років і старших. До вибірки не внесли жителів територій, що тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС