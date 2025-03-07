Після конфлікту з адміністрацією Трампа рівень довіри до Зеленського підскочив – КМІС

Свіже опитування КМІС показало настрої українців до та після кризи у відносинах президентів України та США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

В період з 1 до 4 березня 68% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському. Про це свідчать результати нового соцопитування, яке опублікував Київський міжнародний інститут соціології. Назагал за останній місяць рівень довіри до Зеленського зріс на 10%.

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Соціологи провели традиційне опитування українців щодо довіри до президента в період із 14 лютого до 4 березня. Загальний показник довіри в цей період становив 67%, недовіри – 29%.

Далі науковці порівняли показники довіри в період 14-28 лютого (до зустрічі Зеленського та президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті) і в період 1-4 березня.

Як з’ясувалося, до загострення відносин з адміністрацією Трампа рівень довіри становив 66%, а недовіри – 30%, тоді як в другий період показники становили 68% та 27% відповідно. Таким чином подія в Вашингтоні сприяла зростанню довіри до українського президента на 2%.

Назагал за останній місяць рівень довіри до Зеленського зріс на 10%. Попереднє опитування КМІС від 4-9 лютого показало, що президентові довіряють 57%, а не довіряють 37%.

Скриншот із сайту КМІС

Нове опитування проводилося 14 лютого – 4 березня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1029 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.

За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 4,1%, але за умов війни можливе певне систематичне відхилення.