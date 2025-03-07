Після конфлікту з адміністрацією Трампа рівень довіри до Зеленського підскочив – КМІС
В період з 1 до 4 березня 68% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському. Про це свідчать результати нового соцопитування, яке опублікував Київський міжнародний інститут соціології. Назагал за останній місяць рівень довіри до Зеленського зріс на 10%.
Соціологи провели традиційне опитування українців щодо довіри до президента в період із 14 лютого до 4 березня. Загальний показник довіри в цей період становив 67%, недовіри – 29%.
Далі науковці порівняли показники довіри в період 14-28 лютого (до зустрічі Зеленського та президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті) і в період 1-4 березня.
Як з’ясувалося, до загострення відносин з адміністрацією Трампа рівень довіри становив 66%, а недовіри – 30%, тоді як в другий період показники становили 68% та 27% відповідно. Таким чином подія в Вашингтоні сприяла зростанню довіри до українського президента на 2%.
Назагал за останній місяць рівень довіри до Зеленського зріс на 10%. Попереднє опитування КМІС від 4-9 лютого показало, що президентові довіряють 57%, а не довіряють 37%.
Нове опитування проводилося 14 лютого – 4 березня 2025 року за власною ініціативою КМІС. Телефоном соціологи опитали 1029 респондентів віком від 18 років із підконтрольних Україні територій.
За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 4,1%, але за умов війни можливе певне систематичне відхилення.
- 18 лютого 2025 року, після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії, Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом сталася суперечка.
- 5 березня Трамп повідомив, що отримав лист від Володимира Зеленського, в якому той заявив про готовність сісти за стіл переговорів якомога швидше. В листі український лідер, зокрема, наголосив, що готовий підписати угоду про копалини в будь-який час.