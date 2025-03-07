После конфликта с администрацией Трампа уровень доверия к Зеленскому подскочил – КМИС

Свежий опрос КМИС показал настроения украинцев до и после кризиса в отношениях президентов Украины и США

Владимир Зеленский (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN )

В период с 1 по 4 марта 68% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты нового соцопроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии. В целом за последний месяц уровень доверия к Зеленскому вырос на 10%.

Социологи провели традиционный опрос украинцев о доверии президенту в период с 14 февраля по 4 марта. Общий показатель доверия в этот период составил 67%, недоверия – 29%.

Далее ученые сравнили показатели доверия в период 14-28 февраля (до встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете) и в период 1-4 марта.

Как выяснилось, до обострения отношений с администрацией Трампа уровень доверия составлял 66%, а недоверия – 30%, в то время как во второй период показатели составляли 68% и 27% соответственно. Таким образом, событие в Вашингтоне способствовало росту доверия к украинскому президенту на 2%.

В целом за последний месяц уровень доверия к Зеленскому вырос на 10%. Предыдущий опрос КМИС от 4-9 февраля показал, что президенту доверяют 57%, а не доверяют 37%.

Скриншот с сайта КМИС

Новый опрос проводился 14 февраля – 4 марта 2025 года по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1029 респондентов в возрасте от 18 лет с подконтрольных Украине территорий.

При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышает 4,1%, но в условиях войны возможно определенное систематическое отклонение.