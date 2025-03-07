После конфликта с администрацией Трампа уровень доверия к Зеленскому подскочил – КМИС
В период с 1 по 4 марта 68% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты нового соцопроса, опубликованного Киевским международным институтом социологии. В целом за последний месяц уровень доверия к Зеленскому вырос на 10%.
Социологи провели традиционный опрос украинцев о доверии президенту в период с 14 февраля по 4 марта. Общий показатель доверия в этот период составил 67%, недоверия – 29%.
Далее ученые сравнили показатели доверия в период 14-28 февраля (до встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете) и в период 1-4 марта.
Как выяснилось, до обострения отношений с администрацией Трампа уровень доверия составлял 66%, а недоверия – 30%, в то время как во второй период показатели составляли 68% и 27% соответственно. Таким образом, событие в Вашингтоне способствовало росту доверия к украинскому президенту на 2%.
В целом за последний месяц уровень доверия к Зеленскому вырос на 10%. Предыдущий опрос КМИС от 4-9 февраля показал, что президенту доверяют 57%, а не доверяют 37%.
Новый опрос проводился 14 февраля – 4 марта 2025 года по собственной инициативе КМИС. По телефону социологи опросили 1029 респондентов в возрасте от 18 лет с подконтрольных Украине территорий.
При обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышает 4,1%, но в условиях войны возможно определенное систематическое отклонение.
- 18 февраля 2025 года, после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии, Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.
- 28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор.
- 5 марта Трамп сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором тот заявил о готовности сесть за стол переговоров как можно скорее. В письме украинский лидер, в частности, подчеркнул, что готов подписать соглашение об ископаемых в любое время.