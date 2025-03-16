Більшість американців сумніваються, що підхід Трампа принесе Україні мир – опитування

59% американців вважають, що підхід Трампа навряд чи або зовсім не призведе до довгострокового миру між Росією та Україною

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Більшість американців сумніваються, що підхід президента Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни принесе позитивний результат. Про це свідчать результати опитування CNN, опублікованого 14 березня.

Згідно з опитуванням, 59% американців вважають, що підхід Трампа навряд чи або зовсім не призведе до довгострокового миру між Росією та Україною, а 41% думають, що це хоча б трохи ймовірно. Загалом, майже шість з 10 американців не схвалюють його дії щодо Росії (59%), а 55% — його підхід до ситуації в Україні загалом.

50% американців переконані, що позиція Трампа щодо війни між Росією та Україною шкодить США, порівняно з 29%, які вважають його підхід корисним для країни. 20% вважають, що це не має значення.

Як зазначає CNN, це відображає загальні погляди на зовнішню політику Трампа: 30% вважають, що його рішення покращили міжнародний статус США, а понад половина (54%) вважає, що вони погіршили його.

Чимало республіканців також сумніваються в підході Трампа до зовнішньої політики: 15% вважають його рішення шкідливими для позицій США, 18% вважають, що його підхід до війни з Росією погіршує ситуацію для США, а 28% — що він навряд чи принесе довгостроковий мир між країнами. Демократи ж в основному мають негативні погляди щодо зовнішньої політики Трампа.

Більшість американців вважають Україну союзником або дружньою країною (72%), а Росію — ворожою або недружньою (81%). Погляди на Росію змінилися з 2014 року, коли після окупації Криму 25% американців вважали Росію ворогом, а зараз цей показник зріс до 44%.

Американці також розділилися в думках щодо того, чи США роблять для України занадто багато чи занадто мало в контексті війни з Росією: 32% вважають, що допомоги забагато, 38% — що її недостатньо, і 30% — що все робиться правильно.