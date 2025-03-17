NBC News з'ясував, скільки американців підтримують Україну та що думають про Трампа

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61% зареєстрованих виборців у США підтримують Україну, лише 2% підтримують Росію. До того ж майже половина американців думають, що президент Дональд Трамп доволі сильно симпатизує Росії, а Україні – майже ніяк, свідчать результати опитування, проведеного телеканалом NBC News.

Американців запитали, якій країні вони симпатизують більше – Україні чи Росії.

61% опитаних обрали Україну, тоді як лише 2% заявили, що підтримують Росію. Ще 35% вказали, що вони не симпатизують жодній зі сторін, а 2% не змогли визначитися.

На запитання, кому більше симпатизує президент Трамп, 49% виборців відповіли: "Росії". 40% вважають, що Трамп не підтримує жодну зі сторін, і лише 8% думають, що він "за" Україну.

Більшість демократів вважають, що Трамп симпатизує Росії, а ніяк не Україні. Серед республіканців 70% вважають, що він не підтримує жодну зі сторін. 14% думають, що Трамп більше підтримує Росію, а 13% — що він на боці України.

Ті виборці, хто підтримує Україну, частіше є демократами (88% з них підтримують Україну), незалежними (59%) та тими, хто має вищу освіту і високий рівень доходів.

53% республіканців з вищою освітою вказують, що вони більше на боці України, тоді як республіканці без вищої освіти (62%) кажуть, що не підтримують жодну зі сторін.

Опитування проведене з 7 по 11 березня серед 1000 зареєстрованих виборців у США: 631 американець був опитаний телефоном, ще 300 – через онлайн-застосунок. Статистична похибка вибірки – не більше ніж 3,10%.