67% українців вважають, що США "втомилися" і тиснуть Україну до поступок – опитування КМІС

64% українців вважають Європу союзником, який прагне миру на прийнятних умовах. Водночас 67% вважають, що США втомилися від України

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

67% українців вважають, що США втомилися від України й тиснуть для поступок. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Як видно з графіка нижче, сприйняття Європи та США в Україні майже дзеркальне. 64% вважають Європу союзником, який прагне миру на прийнятних умовах, тоді як 28% мають протилежну думку.

Щодо США, то 67% українців вважають, що вони втомилися від України й намагаються тиснути для поступок, а 24% бачать їх як союзника, що хоче миру на прийнятних умовах.

Опитування проведене КМІС із власної ініціативи у період із 14 лютого до 4 березня 2025 року. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 2029 респондентів (статистична похибка 2,4%).

Інфографіка: КМІС