Союзники мають дати зрозуміти США, що Путін веде тактику "затягування часу" – Бербок
Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 1 квітня заявила, що США не мають бути введені в оману тактикою затягування часу з боку Росії. Її цитує Reuters.

"На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО ми дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні вестися на тактику затягування часу Путіна", – сказала Бербок.

На думку німецької міністерки, російський диктатор "імітує готовність до переговорів, але не відходить від своєї справжньої позиції ні на міліметр".

  • 25 березня Трамп заявив, що Росія може тягнути час, але, на думку президента США, хоче покласти край війні проти України.
  • Того ж дня заступник начальника Головного управління розвідки Скібіцький сказав, що, за планами Росії, війна має закінчитися до 2026 року.
  • 27 березня заступник глави Офісу президента Ігор Жовква висловив думку, що США починають розуміти прагнення Росії переписати результати переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня. 
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