Союзники мають дати зрозуміти США, що Путін веде тактику "затягування часу" – Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 1 квітня заявила, що США не мають бути введені в оману тактикою затягування часу з боку Росії. Її цитує Reuters.
"На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО ми дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні вестися на тактику затягування часу Путіна", – сказала Бербок.
На думку німецької міністерки, російський диктатор "імітує готовність до переговорів, але не відходить від своєї справжньої позиції ні на міліметр".
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