Союзники мають дати зрозуміти США, що Путін веде тактику "затягування часу" – Бербок

Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 1 квітня заявила, що США не мають бути введені в оману тактикою затягування часу з боку Росії. Її цитує Reuters.

"На майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО ми дамо зрозуміти американській стороні, що ми не повинні вестися на тактику затягування часу Путіна", – сказала Бербок.

На думку німецької міністерки, російський диктатор "імітує готовність до переговорів, але не відходить від своєї справжньої позиції ні на міліметр".