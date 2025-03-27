В ОП вважають, що США починають розуміти бажання Росії змінити результати переговорів

Заступник глави ОП Ігор Жовква пов'язав з прагненням РФ різницю у заявах за підсумками переговорів в Ер-Ріяді 23-25 березня

Ігор Жовква (Фото: Antonio Cotrim/EPA)

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква вважає, що США починають розуміти прагнення Росії переписати результати переговорів у Саудівській Аравії 23-25 березня. Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформ.

Жовква пов'язав з прагненням РФ переписати результати консультацій технічних команд різницю у підсумкових заявах.

"Різниця у підсумкових заявах пов’язана з одним – Росія завжди спотворює реальність і прагне переписати результати переговорів. І мені здається, це вже починає розуміти американська сторона", – сказав заступник глави ОП.

Він заявив, що Україна була готова до технічної консультації щодо тих двох питань, стосовно яких виявила готовність делегація Росії – перемир’я на морі та у повітрі.

"Проте, як показав наступний день, коли американська делегація говорила з російською, російська делегація виявилась абсолютно не готовою навіть до перемир’я у цих двох сферах", – додав Жовква.

Заяви США за результатами зустрічей з експертними групами України та Росії відрізнялись другим пунктом. Стосовно України в ньому США погодились, що залишаються відданими сприянню обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та поверненню насильно переміщених дітей.

А щодо Росії Сполучені Штати заявили, що допоможуть відновити доступ Москви до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів та платіжних систем для таких транзакцій.