В ОП считают, что США начинают понимать желание России изменить результаты переговоров
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква считает, что США начинают понимать стремление России переписать результаты переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта. Об этом он сказал в интервью Укрінформ.
Жовква связал со стремлением РФ переписать результаты консультаций технических команд разницу в итоговых заявлениях.
"Разница в итоговых заявлениях связана с одним – Россия всегда искажает реальность и стремится переписать результаты переговоров. И мне кажется, это уже начинает понимать американская сторона", – сказал замглавы ОП.
Он заявил, что Украина была готова к технической консультации по тем двум вопросам, по которым проявила готовность делегация России – перемирие на море и в воздухе.
"Однако, как показал следующий день, когда американская делегация говорила с российской, российская делегация оказалась совершенно не готова даже к перемирию в этих двух сферах", – добавил Жовква.
Заявления США по результатам встреч с экспертными группами Украины и России отличались вторым пунктом. Касательно Украины в нем США согласились, что остаются преданными содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению насильственно перемещенных детей.
А в отношении России Соединенные Штаты заявили, что помогут восстановить доступ Москвы к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.