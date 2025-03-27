В ОП считают, что США начинают понимать желание России изменить результаты переговоров

Замглавы ОП Игорь Жовква связал со стремлением РФ разницу в заявлениях по итогам переговоров в Эр-Рияде 23-25 марта

Игорь Жовква (Фото: Antonio Cotrim/EPA)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква считает, что США начинают понимать стремление России переписать результаты переговоров в Саудовской Аравии 23-25 марта. Об этом он сказал в интервью Укрінформ.

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Жовква связал со стремлением РФ переписать результаты консультаций технических команд разницу в итоговых заявлениях.

"Разница в итоговых заявлениях связана с одним – Россия всегда искажает реальность и стремится переписать результаты переговоров. И мне кажется, это уже начинает понимать американская сторона", – сказал замглавы ОП.

Он заявил, что Украина была готова к технической консультации по тем двум вопросам, по которым проявила готовность делегация России – перемирие на море и в воздухе.

"Однако, как показал следующий день, когда американская делегация говорила с российской, российская делегация оказалась совершенно не готова даже к перемирию в этих двух сферах", – добавил Жовква.

Заявления США по результатам встреч с экспертными группами Украины и России отличались вторым пунктом. Касательно Украины в нем США согласились, что остаются преданными содействию обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению насильственно перемещенных детей.

А в отношении России Соединенные Штаты заявили, что помогут восстановить доступ Москвы к мировому рынку экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.