Скибицкий: По планам Кремля, война должна закончиться к 2026 году

Вадим Скибицкий (Фото: ГУР)

Согласно геополитическому прогнозу Москвы на 2026-2035 годы, российско-украинская война должна быть завершена к 2026 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"РФ в этих документах четко определила – украинский вопрос должен быть завершен до 2026 года. Потому что если война продлится еще 5-10 лет, РФ никогда не сможет догнать и встать на один уровень с США и Китаем", – заявил он.

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По мнению Скибицкого, Украина играет значительную роль в формировании новой системы европейской безопасности.

"Роль нашего государства именно в осознании и новых подходах к организации европейской системы безопасности неоценима", – подчеркнул он.