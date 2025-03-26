Скибицкий: По планам Кремля, война должна закончиться к 2026 году
Согласно геополитическому прогнозу Москвы на 2026-2035 годы, российско-украинская война должна быть завершена к 2026 году. Об этом сообщил заместитель начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"РФ в этих документах четко определила – украинский вопрос должен быть завершен до 2026 года. Потому что если война продлится еще 5-10 лет, РФ никогда не сможет догнать и встать на один уровень с США и Китаем", – заявил он.
По мнению Скибицкого, Украина играет значительную роль в формировании новой системы европейской безопасности.
"Роль нашего государства именно в осознании и новых подходах к организации европейской системы безопасности неоценима", – подчеркнул он.
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