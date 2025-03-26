Скібіцький: За планами Кремля, війна має закінчитися до 2026 року
Згідно з геополітичним прогнозом Москви на 2026-2035 роки, російсько-українська війна має бути завершена до 2026 року. Про це повідомив заступник начальника Головного розвідувального управління Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.
"РФ у цих документах чітко визначила – українське питання має бути завершене до 2026 року. Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, РФ ніколи не зможе наздогнати й стати на один рівень із США і Китаєм", – заявив він.
На думку Скібіцького, Україна відіграє значну роль у формуванні нової системи європейської безпеки.
"Роль нашої держави саме в усвідомленні й нових підходах до організації європейської системи безпеки неоціненна", – наголосив він.
Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що президент Володимир Зеленський поставив завдання — завершити повномасштабну війну у 2025 році й на це мобілізовані дипломатичні зусилля.
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