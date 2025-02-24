Буданов вважає, що стратегічна мета Росії щодо України не зміниться ніколи

Начальник ГУР заявив, що без України існування імперії неможливе, тому Москва не зупиниться

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Стратегічні завдання Росії щодо України не зміняться ніколи, вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Таку думку він висловив на спеціальній зустрічі YES з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, передає кореспондентка LIGA.net.

Буданов констатував, що росіяни не досягли своєї стратегічної мети в Україні.

"Чи змінилися їхні стратегічні завдання? На жаль, відповідь така сама — ні. На мій погляд, ці завдання не зміняться ніколи", – додав очільник ГУР.

Він вважає, що Росія не бачить себе федерацією, а бачить – імперією.

"Для існування імперії потрібні як мінімум три держави у їхньому розумінні. Це Росія, вона є, це Білорусь, вона частково, більшою часткою є. І не вистачає України", – наголосив він.

Буданов вважає, що без України існування імперії неможливе, тому Москва не зупиниться. РФ робитиме все, щоб воєнними, політичними та внутрішньосоціальними методами досягти "поглинання України".

"Їй потрібна і ця територія, і це населення, вибачте, може некоректно звучить, біле населення. Потрібні наші заводи. Без нас імперія не може відбутися. Тому їхня мета незмінна", – уточнив глава української розвідки.

23 листопада 2024 року глава ГУР сказав, що Росія готувалася до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення – ця підготовка містила розстрільні списки, мобільні пересувні крематорії та передбачала масові поховання.

20 лютого 2025 року Буданов висловив думку, що припинення вогню між Україною та Росією можна досягти у поточному році.