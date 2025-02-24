Буданов вважає, що стратегічна мета Росії щодо України не зміниться ніколи
Стратегічні завдання Росії щодо України не зміняться ніколи, вважає начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. Таку думку він висловив на спеціальній зустрічі YES з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, передає кореспондентка LIGA.net.
Буданов констатував, що росіяни не досягли своєї стратегічної мети в Україні.
"Чи змінилися їхні стратегічні завдання? На жаль, відповідь така сама — ні. На мій погляд, ці завдання не зміняться ніколи", – додав очільник ГУР.
Він вважає, що Росія не бачить себе федерацією, а бачить – імперією.
"Для існування імперії потрібні як мінімум три держави у їхньому розумінні. Це Росія, вона є, це Білорусь, вона частково, більшою часткою є. І не вистачає України", – наголосив він.
Буданов вважає, що без України існування імперії неможливе, тому Москва не зупиниться. РФ робитиме все, щоб воєнними, політичними та внутрішньосоціальними методами досягти "поглинання України".
"Їй потрібна і ця територія, і це населення, вибачте, може некоректно звучить, біле населення. Потрібні наші заводи. Без нас імперія не може відбутися. Тому їхня мета незмінна", – уточнив глава української розвідки.
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