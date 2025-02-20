Буданов про припинення вогню у 2025 році: Думаю, це станеться
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що припинення вогню між Україною та Росією можна досягти 2025 року. Про це він сказав в інтерв'ю азербайджанському журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.
Буданов погодився, що є висока ймовірність для досягнення режиму припинення вогню в Україні.
"Передумови для цього є", – сказав він.
Також главу ГУР запитали: чи вдасться Україні досягти режиму припинення вогню саме у 2025 році. Він відповів, що є багато складників для того, щоб це сталося, але наголосив, що це виключно його особиста думка.
"Попри те що стартові позиції сторін діаметрально протилежні наскільки це тільки можливо, натомість я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго і наскільки ефективно – це інше питання. Але я думаю, що це станеться", – сказав Буданов.
- 13 лютого голова Євроради заявив, що мирна угода щодо України не повинна обмежуватися припиненням вогню.
- 18 лютого Буданов повідомляв, що російські фахівці доопрацювали північнокорейську ракету KN-23.
- 19 лютого в інтерв'ю Defence24 Буданов заявив, що Україні буде дуже важко без США.