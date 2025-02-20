Буданов про припинення вогню у 2025 році: Думаю, це станеться

За словами глави ГУР, є передумови для досягнення угоди про припинення вогню

Кирило Буданов (скриншот з інтерв'ю Ейнуллі Фатуллаєву)

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що припинення вогню між Україною та Росією можна досягти 2025 року. Про це він сказав в інтерв'ю азербайджанському журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

Буданов погодився, що є висока ймовірність для досягнення режиму припинення вогню в Україні.

"Передумови для цього є", – сказав він.

Також главу ГУР запитали: чи вдасться Україні досягти режиму припинення вогню саме у 2025 році. Він відповів, що є багато складників для того, щоб це сталося, але наголосив, що це виключно його особиста думка.

"Попри те що стартові позиції сторін діаметрально протилежні наскільки це тільки можливо, натомість я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго і наскільки ефективно – це інше питання. Але я думаю, що це станеться", – сказав Буданов.