Шмигаль пояснив, до чого може призвести поразка України у війні

Якщо Володимир Путін досягне успіху в Україні, то це потенційно посилить диктаторів у всьому світі, вважає прем'єр

Денис Шмигаль (Фото: Facebook-акаунт прем'єра)

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що поразка України у війні призведе до "небезпечного ефекту доміно", кульмінацією може стати новий континентальний конфлікт. Таку думку він висловив на спеціальній зустрічі YES з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії, передає кореспондентка LIGA.net.

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На думку прем’єра, поразка України призведе до "небезпечного ефекту доміно, краху європейської архітектури безпеки, посилення імперських амбіцій Кремля в Європі й дестабілізації всього східного флангу" від Балтії до Балкан.

Шмигаль додав, що перемога Росії у війні призведе до подальшої агресії проти європейських держав, кульмінацією якої стане нова континентальна війна.

Якщо російський диктатор Володимир Путін досягне успіху в Україні, то це потенційно посилить диктаторів у всьому світі, додав прем’єр.

"Це зрозуміло всім, хто сьогодні представлений тут, але це абсолютно незрозуміло всім лідерам вільної Європи. Україна на сьогодні є останнім захисним бар’єром між Європою, Заходом загалом і потенційною ерою геополітичного хаосу", – зазначив він.

Тому забезпечення протидії цій агресії однозначно узгоджується зі стратегічними інтересами союзників України, вважає Шмигаль.