Шмыгаль объяснил, к чему может привести поражение Украины в войне

Если Владимир Путин добьется успеха в Украине, то это потенциально усилит диктаторов во всем мире, считает премьер

Денис Шмыгаль (Фото: Facebook-аккаунт премьера)

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что поражение Украины в войне приведет к "опасному эффекту домино", кульминацией может стать новый континентальный конфликт. Такое мнение он высказал на специальной встрече YES в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России, передает корреспондент LIGA.net.

По мнению премьера, поражение Украины приведет к "опасному эффекту домино, краху европейской архитектуры безопасности, усилению имперских амбиций Кремля в Европе и дестабилизации всего восточного фланга" от Балтии до Балканского региона.

Шмыгаль добавил, что победа России в войне приведет к дальнейшей агрессии против европейских государств, кульминацией которой станет новая континентальная война.

Если российский диктатор Владимир Путин добьется успеха в Украине, то это потенциально усилит диктаторов во всем мире, добавил премьер.

"Это понятно всем, кто сегодня представлен здесь, но это абсолютно непонятно всем лидерам свободной Европы. Украина сегодня является последним защитным барьером между Европой, Западом в целом и потенциальной эрой геополитического хаоса", — отметил он.

Поэтому обеспечение противодействия этой агрессии однозначно согласуется со стратегическими интересами союзников Украины, считает Шмыгаль.