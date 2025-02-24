Буданов считает, что стратегическая цель России в отношении Украины не изменится никогда

Начальник ГУР заявил, что без Украины существование империи невозможно, поэтому Москва не остановится

Кирилл Буданов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Стратегические задачи России по Украине не изменятся никогда, считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Такое мнение он высказал на специальной встрече YES в связи с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России, передает корреспондент LIGA.net.

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Буданов констатировал, что россияне не добились своей стратегической цели в Украине.

"Изменились ли их стратегические задачи? К сожалению, ответ такой же, нет. На мой взгляд, эти задачи не изменятся никогда", – добавил глава ГУР.

Он считает, что Россия не видит себя федерацией, а видит – империей.

"Для существования империи нужны как минимум три государства в их понимании. Это Россия, она есть, это Беларусь, она частично, большей частью есть. И не хватает Украины", — подчеркнул он.

Буданов считает, что без Украины существование империи невозможно, поэтому Москва не остановится. РФ будет делать все, чтобы военными, политическими и внутрисоциальными методами достичь "поглощения Украины".

"Ей нужна и эта территория, и это население, извините, возможно звучит некорректно, белое население. Нужны наши заводы. Без нас империя не может состояться. Поэтому их цель неизменна", – уточнил глава украинской разведки.

23 ноября 2024 года глава ГУР сказал, что Россия готовилась к новому геноциду украинцев задолго до полномасштабного вторжения – эта подготовка содержала расстрельные списки, мобильные передвижные крематории и предполагала массовые захоронения.

20 февраля 2025 года Буданов выразил мнение, что прекращение огня между Украиной и Россией можно достичь в текущем году.