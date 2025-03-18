Росія збільшила кількість підрозділів для антиукраїнських ІПСО – воєнна розвідка

Нові спецпідрозділи з інформаційного впливу з'явилися у складі декількох загальновійськових армій РФ

Колаж: ГУР

Росія збільшила кількість підрозділів у складі Збройних сил РФ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

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Спецпідрозділи інформаційного впливу з’явились, зокрема, у складі 3 та 51 загальновійськових армій ЗС РФ.

"Розширення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії держави-агресорки свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України, наших Сил безпеки та оборони та українського суспільства", – зазначили в ГУР.

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За даними ГУР, підготовка фахівців з ІПСО в Росії відбувається у військовій академії Генштабу ЗС РФ та військово-космічній академії ім. Можайського. Для них у квітні 2024 року запроваджено окрему групу військових спеціальностей "Інформаційне протиборство".