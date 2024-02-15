Розвідка попередила про початок активної фази ІПСО росіян. Вона має назву "Перун"
Росія перевела в активну фазу інформаційну операцію під назвою "Перун". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
За словами розвідників, ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання російської агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.
22 листопада 2023 року глава Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.
На початку грудня того ж року представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що з початку листопада Росія активізувала інформаційно-психологічні операції різного роду.
"Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які з'єднані між собою. Тобто це не тільки інформаційні кампанії. Вони безпосередньо пов’язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об'єднуються в загальну канву", – сказав він тоді.
Служба безпеки України повідомила про викриття російської ІПСО: через email-розсилку окупанти намагаються посіяти паніку серед українців. LIGA.net також отримала подібний лист від окупантів, а загалом він надійшов на понад 345 поштових скриньок.
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