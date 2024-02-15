Розвідка попередила про початок активної фази ІПСО росіян. Вона має назву "Перун"

ГУР (Фото: ОП)

Росія перевела в активну фазу інформаційну операцію під назвою "Перун". Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

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За словами розвідників, ворог планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання російської агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

22 листопада 2023 року глава Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко заявив, що російсько-українська війна увійшла до стадії війни на виснаження, за планом Кремля, ключ до виграшу РФ – внутрішня дестабілізація в Україні.

На початку грудня того ж року представник ГУР Андрій Юсов підтвердив, що з початку листопада Росія активізувала інформаційно-психологічні операції різного роду.

"Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які з'єднані між собою. Тобто це не тільки інформаційні кампанії. Вони безпосередньо пов’язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об'єднуються в загальну канву", – сказав він тоді.

Служба безпеки України повідомила про викриття російської ІПСО: через email-розсилку окупанти намагаються посіяти паніку серед українців. LIGA.net також отримала подібний лист від окупантів, а загалом він надійшов на понад 345 поштових скриньок.

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