Разведка предупредила о начале активной фазы ИПСО россиян. Она называется "Перун"

ГУР (Фото: ОП)

Россия перевела в активную фазу информационную операцию под названием "Перун". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам разведчиков, враг планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания российской агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

22 ноября 2023 года глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что российско-украинская война вошла в стадию войны на истощение, по плану Кремля, ключ к выигрышу РФ – внутренняя дестабилизация в Украине.

В начале декабря того же года представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что с начала ноября Россия активизировала информационно-психологические операции разного рода.

"Мы фиксируем после начала ноября буквально вспышку активностей разного рода, которые соединены между собой. То есть, это не только информационные кампании. Они напрямую связаны с акциями прямого действия, с разного рода террористическими акциями, спецоперациями врага, которые объединяются в общую канву", – сказал он тогда.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской ИПСО: через email-рассылку оккупанты пытаются посеять панику среди украинцев. LIGA.net также получила подобное письмо от оккупантов, а в общей сложности оно поступило более чем на 345 почтовых ящиков.

Читайте также: Россияне запустили ИПСО: фейковые письма о "сдаче территорий РФ" якобы от Офиса президента