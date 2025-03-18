Россия увеличила количество подразделений для антиукраинских ИПСО – военная разведка

Новые спецподразделения по информационному воздействию появились в составе нескольких общевойсковых армий РФ

Коллаж: ГУР

Россия увеличила количество подразделений в составе Вооруженных сил РФ на проведение специальных информационно-психологических операций (ИПСО). Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Спецподразделения информационного влияния появились, в частности, в составе 3-й и 51-й общевойсковых армий ВС РФ.

"Расширение количества подразделений информационного влияния в структуре армии государства-агрессора свидетельствует о намерении врага увеличить масштаб информационно-психологических атак против Украины, наших Сил безопасности и обороны и украинского общества", – отметили в ГУР.

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По данным ГУР, подготовка специалистов по ИПСО в России проходит в военной академии Генштаба ВС РФ и военно-космической академии им. Можайского. Для них в апреле 2024 года была введена отдельная группа военных специальностей "Информационное противоборство".