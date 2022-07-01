Война в Европе за пределами Украины возможна — глава МИД Финляндии
01.07.2022, 18:12
Пекка Хаависто (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что война в Европе за пределами Украины "конечно" возможна. Об этом он заявил в интервью каналу CNN.
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По его словам, из-за угрозы войны в Европе за пределами Украины важно оказывать Украине поддержку.
"Они могут сохранить ситуацию и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоте. Они очень сплочены. Им нужна наша поддержка", — заявил Хаависто, отвечая на вопрос о том, может ли Украина победить в войне против России.
- На саммите в Мадриде НАТО пригласил Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Ранее против вступления Финляндии и Швеции выступала Турция и выдвигала свои условия.
- Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что потенциальное нападение России на Литву будет поводом для активации пятой статьи устава НАТО, то есть США и все страны Альянса станут прямыми участниками конфликта.
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