Война в Европе за пределами Украины возможна — глава МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что война в Европе за пределами Украины "конечно" возможна. Об этом он заявил в интервью каналу CNN.

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По его словам, из-за угрозы войны в Европе за пределами Украины важно оказывать Украине поддержку.

"Они могут сохранить ситуацию и в этом смысле они могут выиграть эту битву. Я думаю, что они, конечно, морально на высоте. Они очень сплочены. Им нужна наша поддержка", — заявил Хаависто, отвечая на вопрос о том, может ли Украина победить в войне против России.

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Дмитрий Гриниченко

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