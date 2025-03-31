Климкин объяснил, почему Трампу важно достичь перемирия в Украине к Пасхе

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп будет раздражен, если не удастся достичь прекращения огня в Украине до Пасхи, то есть до 20 апреля, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

Дипломат заявил, что не факт, что американский президент введет новые санкции против РФ, если перемирия не будет достигнуто.

"Но очевидно, что Трамп будет раздражен. Для него важно получить результат, как у нас иногда бывает 100 дней после того, как кто-то занимает должность", – сказал Климкин.

Он повторил, что для Трампа это важно.

"Это также Пасха. Значительная часть людей, преданных, религиозных, поддерживающих Трампа. Для них успех Трампа в канун Пасхи – это серьезная история", – сказал бывший глава МИД.

По его мнению, американский президент может призвать американцев поддерживать его в дальнейшем, если ему все-таки удастся добиться перемирия в Украине.

"Для него это важная внутриполитическая история", – сказал Климкин, добавив, что российский диктатор Владимир Путин это понимает.

Экс-министр заявил, что есть много спекуляций, что это также важно и для Путина перед 9 мая.

"Это 80 лет, а в России без юбилеев никак, без символов, без каких-либо дат. Поэтому вокруг этих дат много крутится и будет, очевидно, немало разочарований, если результат не будет достигнут", — уточнил он.

Климкин убежден, что Трамп сфокусирован на том, чтобы добиться перемирия накануне или после Пасхи.

"Это очевидно не будет какой-нибудь вехой, которая завершит войну. Мы это все прекрасно понимаем. Но это будет важной вехой лично для Трампа. Я думаю, что это будет важнейшей вехой для Трампа после его вступления в должность", — сказал он.