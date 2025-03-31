Клімкін пояснив, чому Трампу важливо досягти перемир’я в Україні до Великодня

Для президента США це важлива внутрішньополітична історія, вважає Павло Клімкін

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде роздратований, якщо не вдасться досягти припинення вогню в Україні до Великодня, тобто до 20 квітня, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

Дипломат заявив, що не факт, що американський президент запровадить нові санкції проти РФ, якщо перемир’я не буде досягнуто.

"Але очевидно, що Трамп буде роздратований. Для нього важливо отримати результат, як у нас іноді буває 100 днів після того, як хтось посідає посаду", – сказав Клімкін.

Він повторив, що для Трампа це важливо.

"Це також Пасха. Значна частина людей, відданих, релігійних, які підтримують Трампа. Для них успіх Трампа напередодні Пасхи – це серйозна історія", – сказав колишній глава МЗС.

На його думку, американський президент може закликати американців підтримувати його надалі, якщо йому все-таки вдасться досягти перемир'я в Україні.

"Для нього це важлива внутрішньополітична історія", – сказав Клімкін, додавши, що російський диктатор Володимир Путін це розуміє.

Ексміністр заявив, що є багато спекуляцій, що це також важливо і для Путіна перед 9 травня.

"Це 80 років, а в Росії без ювілеїв ніяк, без символів, без якихось дат. Тому навколо цих дат багато крутиться і буде, очевидно, чимало розчарування, якщо результат не буде досягнутий", – уточнив він.

Клімкін переконаний, що Трамп сфокусований на тому, щоб досягти перемир'я напередодні чи після Великодня.

"Це очевидно не буде якоюсь такою там віхою, що завершить війну. Ми це все прекрасно розуміємо. Але це буде важливою віхою особисто для Трампа. Я думаю, що це буде найважливішою віхою для Трампа після його вступу на посаду", – сказав він.