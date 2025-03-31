Стубб вважає, що для просування у питанні припинення вогню потрібно позначити чітку дату

Припинення вогню між Росією та Україною має бути досягнуто до 20 квітня. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, повідомляє Yle.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Він виступає за повне припинення вогню між сторонами без будь-яких умов. Для того, щоб цього досягти, необхідна чітка дата, і 20 квітня, на думку фінського лідера, потрібний термін.

"Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен крайній термін, тому що це Великдень, і тому, що на той час президент Дональд Трамп перебуватиме при владі вже три місяці", – сказав він.

Стубб зазначив, що висловив Трампу рішучу підтримку України з боку Фінляндії та Європи. І наголосив, що ініціатор повномасштабної війни проти України лише один.

За словами Стубба, Фінляндія нині виступає у ролі посередника між США та Європою, щоб доносити кожній зі сторін послання один від одного.

30 березня Стубб заявляв, що терпіння Трампа щодо Росії добігає кінця, а сенатор США Грем готує санкції проти агресора.

Того ж дня він поспілкувався із президентом Зеленським і заявив, що Україна готова працювати зі США для миру.