Припинення вогню між Росією та Україною має бути досягнуто до 20 квітня. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, повідомляє Yle.

Він виступає за повне припинення вогню між сторонами без будь-яких умов. Для того, щоб цього досягти, необхідна чітка дата, і 20 квітня, на думку фінського лідера, потрібний термін.

"Чому 20 квітня? Тому що нам потрібен крайній термін, тому що це Великдень, і тому, що на той час президент Дональд Трамп перебуватиме при владі вже три місяці", – сказав він.

Стубб зазначив, що висловив Трампу рішучу підтримку України з боку Фінляндії та Європи. І наголосив, що ініціатор повномасштабної війни проти України лише один.

За словами Стубба, Фінляндія нині виступає у ролі посередника між США та Європою, щоб доносити кожній зі сторін послання один від одного.

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