Після Трампа Стубб поговорив з Зеленським: Україна готова працювати зі США для миру

Президент України наголосив, що на поведінку РФ має бути відповідна реакція Штатів, Європи та всіх партнерів у світі, котрі прагнуть миру

Володимир Зеленський та Александр Стубб (Фото: KIMMO BRANDT / EPA)

Після зустрічі з Дональдом Трампом президент Фінляндії Александр Стубб мав телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це повідомив Офіс останнього.

Політики обговорили взаємодію зі Сполученими Штатами, кроки для досягнення справедливого миру та необхідний тиск на РФ. Вони розглянули, якими можуть бути шляхи посилення спільної роботи з партнерами, аби встановити тривалий мир та гарантувати безпеку.

Стубб поділився з Зеленським деталями зустрічі з Трампом.

"Україна готова максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру. Є однакове розуміння, що припинення вогню має бути безумовним і надійним. Тільки Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше", – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що на поведінку РФ має бути відповідна реакція Штатів, Європи та всіх партнерів у світі, котрі прагнуть миру.

Президенти узгодили спільні позиції та подальші контакти, зокрема вони обговорили гарантії безпеки для України, які "обовʼязково мають бути серед наступних кроків після припинення вогню", зауважили в ОП.