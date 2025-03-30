После Трампа Стубб поговорил с Зеленским: Украина готова работать с США для мира

Президент Украины подчеркнул, что на поведение РФ должна быть ответная реакция Штатов, Европы и всех партнеров в мире, стремящихся к миру

Владимир Зеленский и Александр Стубб (Фото: KIMMO BRANDT / EPA)

После встречи с Дональдом Трампом президент Финляндии Александр Стубб имел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Офис последнего.

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Политики обсудили взаимодействие с Соединенными Штатами, шаги по достижению справедливого мира и необходимое давление на РФ. Они рассмотрели способы усиления совместной работы с партнерами, чтобы установить длительный мир и обеспечить безопасность.

Стубб поделился с Зеленскими деталями встречи с Трампом.

"Украина готова максимально содержательно и быстро работать с американскими партнерами ради приближения мира. Есть одинаковое понимание, что прекращение огня должно быть безусловным и надежным. Только Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что на поведение РФ должна быть ответная реакция Штатов, Европы и всех партнеров в мире, стремящихся к миру.

Президенты согласовали общие позиции и дальнейшие контакты, в частности, они обсудили гарантии безопасности для Украины, которые "обязательно должны быть среди следующих шагов после прекращения огня", отметили в ОП.