После Трампа Стубб поговорил с Зеленским: Украина готова работать с США для мира
После встречи с Дональдом Трампом президент Финляндии Александр Стубб имел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Офис последнего.
Политики обсудили взаимодействие с Соединенными Штатами, шаги по достижению справедливого мира и необходимое давление на РФ. Они рассмотрели способы усиления совместной работы с партнерами, чтобы установить длительный мир и обеспечить безопасность.
Стубб поделился с Зеленскими деталями встречи с Трампом.
"Украина готова максимально содержательно и быстро работать с американскими партнерами ради приближения мира. Есть одинаковое понимание, что прекращение огня должно быть безусловным и надежным. Только Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше", – говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что на поведение РФ должна быть ответная реакция Штатов, Европы и всех партнеров в мире, стремящихся к миру.
Президенты согласовали общие позиции и дальнейшие контакты, в частности, они обсудили гарантии безопасности для Украины, которые "обязательно должны быть среди следующих шагов после прекращения огня", отметили в ОП.
- После встречи с Трампом Стубб заявил, что терпение президента США насчет России подходит к концу. Финский лидер сообщил, что в Штатах готовятся новые санкции на случай, если РФ не согласится на перемирие или нарушит его.
- Сам Трамп сообщил, что был "очень разгневанным" и "взбешенным", когда Путин сделал заявления о якобы нелегитимности Зеленского.
- Президент Штатов анонсировал введение вторичных пошлин "на всю нефть, которая поступает из России", если он и Москва не смогут достичь соглашения по прекращению огня, и он сочтет, что в этом виновата именно РФ.