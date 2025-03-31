Стубб считает, что для продвижения в вопросе прекращения огня нужно обозначить четкую дату

Прекращение огня между Россией и Украиной должно быть достигнуто к 20 апреля. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб после встречи с лидером США Дональдом Трампом, передает Yle.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он выступает за полное прекращение огня между сторонами без каких-либо условий. Для того чтобы этого достичь, необходима четкая дата, и 20 апреля, по мнению финского лидера, подходящий срок.

"Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что это Пасха, и потому, что к тому времени президент Дональд Трамп будет находиться у власти уже три месяца", – сказал он.

Стубб отметил, что выразил Трампу решительную поддержку Украины со стороны Финляндии и Европы. И подчеркнул, что инициатор полномасштабной войны против Украины только один.

По словам Стубба, Финляндия в настоящее время выступает в роли посредника между США и Европой, чтобы доносить каждой из сторон послания друг от друга.

30 марта Стубб заявлял, что терпение Трампа относительно России подходит к концу, а сенатор СШЕ Грэм готовит санкции против агрессора.

В тот же день он пообщался с президентом Зеленским и заявил, что Украина готова работать с США для мира.