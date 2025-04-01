Reuters: У США розчаровані Росією. Сумніваються, що мир можливий у найближчі місяці

На тлі небажання Росії йти на перемир'я у США обговорюють тиск на Москву і Київ

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIWER)

У США обговорюють, що, ймовірно, Вашингтону не вдасться домогтися мирної угоди між Україною та Росією протягом найближчих кількох місяців, оскільки розчарування від Росії зростає. Про це Reuters повідомили два високопоставлені американські чиновники, обізнані в ситуації.

За їхніми словами, жодна з можливих угод про припинення вогню, щоб досягти перемир'я вже у квітні, на цей час "не виглядає неминучою". Це тільки підвищує ймовірність того, що повномасштабна війна може затягтися і що Україні знадобиться більше підтримки Заходу для її військових операцій.

На тлі цього у США розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву, зазначили урядовці.

За інформацією співрозмовників, останні тижні вищі посадові особи США скаржилися на те, як Україна веде переговори та чинить опір підписанню угоди про корисні копалини. Однак останніми днями фокус невдоволення змістився на Росію, і в США, за словами анонімних чиновників, дедалі більше розчаровуються у Москві.

Високопосадовці зазначили, що після серії зустрічей і телефонних розмов минулого тижня офіційні особи Білого дому та Держдепартаменту визнали, що російський диктатор Володимир Путін "активно чинить опір" спробам США укласти міцну мирну угоду. Вони обговорили, які санкції та тиск могли б підштовхнути Росію до миру.

За словами співрозмовників, останніми днями навіть у Білому домі "насторожено" ставляться до намірів Путіна, попри публічні висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що він упевнений у бажанні диктатора покласти край повномасштабній війні.

Плани адміністрації Трампа щодо тиску на Москву наразі невідомі. Але один високопосадовець США заявив, що Білий дім продовжує розглядати додаткові тарифи та санкції, які можуть запровадити щодо Росії.