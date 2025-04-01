Білий дім про повномасштабну війну: Трамп розчарований лідерами України та Росії
Президент США Дональд Трамп розчарований президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у питанні завершення повномасштабної війни. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.
"Трамп розчарований лідерами обох сторін війни в Україні", – сказала вона.
Речниця Білого дому вкотре підкреслила, що Трамп прагне завершення повномасштабної війни Росії проти України, адже "з обох боків гинуть люди" і збройна агресія триває "вже надто довго".
Лівітт зазначила, що США мають контакти як з Україною, так і з Росією. Діалог щодо "врегулювання конфлікту" триває і, за її словами, Трамп особисто залучений до роботи.
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