Білий дім про повномасштабну війну: Трамп розчарований лідерами України та Росії

Керолайн Лівітт заявила, що лідер США особисто долучений до діалогу щодо миру в Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA/ALEXANDER DRAGO)

Президент США Дональд Трамп розчарований президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у питанні завершення повномасштабної війни. Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Трамп розчарований лідерами обох сторін війни в Україні", – сказала вона.

Речниця Білого дому вкотре підкреслила, що Трамп прагне завершення повномасштабної війни Росії проти України, адже "з обох боків гинуть люди" і збройна агресія триває "вже надто довго".

Лівітт зазначила, що США мають контакти як з Україною, так і з Росією. Діалог щодо "врегулювання конфлікту" триває і, за її словами, Трамп особисто залучений до роботи.