Трамп обіцяє Зеленському "великі проблеми", якщо відмовиться від угоди про копалини
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від важливої угоди про корисні копалини, попередивши, що той "зіткнеться з великими проблемами", якщо зробить це. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, передає Reuters.
"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", – сказав президент США.
Також Трамп заявив, що Зеленський "хоче бути членом НАТО, але ніколи не стане", і він нібито це розуміє.
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- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. За три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, бо в ньому не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили й погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- Україна була готова до підписання під час перемовин у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні.
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