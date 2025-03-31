Трамп обіцяє Зеленському "великі проблеми", якщо відмовиться від угоди про копалини

За словами президента США, Зеленський вже зараз нібито "намагається відмовитися" від підписання угоди про рідкісноземельні метали

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський нібито хоче відмовитися від важливої угоди про корисні копалини, попередивши, що той "зіткнеться з великими проблемами", якщо зробить це. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, передає Reuters.

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"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", – сказав президент США.

Також Трамп заявив, що Зеленський "хоче бути членом НАТО, але ніколи не стане", і він нібито це розуміє.

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