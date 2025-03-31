Трамп обещает Зеленскому "большие проблемы", если откажется от соглашения об ископаемых

По словам президента США, Зеленский уже сейчас якобы "пытается отказаться" от подписания соглашения о редкоземельных металлах

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от важного соглашения о полезных ископаемых, предупредив, что тот "столкнется с большими проблемами", если сделает это. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, передает Reuters.

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"Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", – сказал президент США.

Также Трамп заявил, что Зеленский "хочет быть членом НАТО, но никогда не станет", и он якобы это понимает.

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