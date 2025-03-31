Трамп обещает Зеленскому "большие проблемы", если откажется от соглашения об ископаемых
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от важного соглашения о полезных ископаемых, предупредив, что тот "столкнется с большими проблемами", если сделает это. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, передает Reuters.
"Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным элементам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", – сказал президент США.
Также Трамп заявил, что Зеленский "хочет быть членом НАТО, но никогда не станет", и он якобы это понимает.
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- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- К визиту Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых.
- Украина была готова к подписанию на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне.
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