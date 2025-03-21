В МИД объяснили, почему Украина и США не подписали соглашение о недрах в Джидде

Переговоры в Саудовской Аравии (Фото: ОП)

Украина была готова подписать соглашение о редкоземельных металлах с США во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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"Я могу напомнить, что Украина была готова на подписание этого рамочного соглашения, оно было уже согласовано. И готова была даже подписывать в Джидде это соглашение. С американской стороны мы услышали желание дополнительно проконсультироваться в столице, то есть провести еще консультации с их стороны относительно этого соглашения", — сказал Тихий.

Спикер МИД подчеркнул, что в настоящее время команды обеих стран работают по будущему соглашению.

Если у американской стороны есть дополнительные идеи о том, как этот документ заключить и как двигаться вперед, то их следует рассмотреть на уровне соответствующих команд, уточнил он.

"Остальное – это сообщения в медиа, я не буду заходить в детали комментирования, потому что это просто сообщение в медиа", – сказал Тихий.

Ранее газета Financial Times сообщила, что власти США хотят пересмотреть условия еще не подписанного соглашения о полезных ископаемых, уточнив вопросы контроля над совместным инвестиционным фондом и добавив в него положения об американском владении другими экономическими активами, включая атомные станции.