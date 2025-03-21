В МИД объяснили, почему Украина и США не подписали соглашение о недрах в Джидде
Украина была готова подписать соглашение о редкоземельных металлах с США во время переговоров в Саудовской Аравии 11 марта, но американская сторона заявила о необходимости дополнительных консультаций в Вашингтоне. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"Я могу напомнить, что Украина была готова на подписание этого рамочного соглашения, оно было уже согласовано. И готова была даже подписывать в Джидде это соглашение. С американской стороны мы услышали желание дополнительно проконсультироваться в столице, то есть провести еще консультации с их стороны относительно этого соглашения", — сказал Тихий.
Спикер МИД подчеркнул, что в настоящее время команды обеих стран работают по будущему соглашению.
Если у американской стороны есть дополнительные идеи о том, как этот документ заключить и как двигаться вперед, то их следует рассмотреть на уровне соответствующих команд, уточнил он.
"Остальное – это сообщения в медиа, я не буду заходить в детали комментирования, потому что это просто сообщение в медиа", – сказал Тихий.
Ранее газета Financial Times сообщила, что власти США хотят пересмотреть условия еще не подписанного соглашения о полезных ископаемых, уточнив вопросы контроля над совместным инвестиционным фондом и добавив в него положения об американском владении другими экономическими активами, включая атомные станции.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых.
- 14 марта Стефанишина сообщила, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых в любое время.