В МЗС пояснили, чому Україна та США не підписали угоду про надра в Джидді

Переговори у Саудівській Аравії (Фото: ОП)

Україна була готова підписати угоду про рідкісноземельні метали зі США під час перемовин у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Я можу нагадати, що Україна була готова на підписання цієї угоди рамкової, що була вже погоджена. І готова була навіть підписувати в Джидді цю угоду. З американської сторони ми почули бажання додатково проконсультуватися в столиці, тобто провести далі консультації з їхнього боку щодо цієї угоди", – сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив, що зараз команди обох країн працюють щодо майбутньої угоди.

Якщо в американської сторони є додаткові ідеї про те, як цей документ укласти і як рухатися вперед, то їх потрібно розглянути на рівні відповідних команд, уточнив він.

"Решта – це повідомлення в медіа, я не буду заходити в деталі коментування, тому що це просто повідомлення в медіа", – сказав Тихий.

Раніше газета Financial Times повідомила, що влада США хоче переглянути умови ще не підписаної угоди про корисні копалини, уточнивши питання контролю над спільним інвестиційним фондом і додавши в неї положення щодо американського володіння іншими економічними активами, включно з атомними станціями.