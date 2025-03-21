В МЗС пояснили, чому Україна та США не підписали угоду про надра в Джидді
Україна була готова підписати угоду про рідкісноземельні метали зі США під час перемовин у Саудівській Аравії 11 березня, але американська сторона заявила про необхідність додаткових консультацій у Вашингтоні. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
"Я можу нагадати, що Україна була готова на підписання цієї угоди рамкової, що була вже погоджена. І готова була навіть підписувати в Джидді цю угоду. З американської сторони ми почули бажання додатково проконсультуватися в столиці, тобто провести далі консультації з їхнього боку щодо цієї угоди", – сказав Тихий.
Речник МЗС наголосив, що зараз команди обох країн працюють щодо майбутньої угоди.
Якщо в американської сторони є додаткові ідеї про те, як цей документ укласти і як рухатися вперед, то їх потрібно розглянути на рівні відповідних команд, уточнив він.
"Решта – це повідомлення в медіа, я не буду заходити в деталі коментування, тому що це просто повідомлення в медіа", – сказав Тихий.
Раніше газета Financial Times повідомила, що влада США хоче переглянути умови ще не підписаної угоди про корисні копалини, уточнивши питання контролю над спільним інвестиційним фондом і додавши в неї положення щодо американського володіння іншими економічними активами, включно з атомними станціями.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. За три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, бо в ньому не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили й погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини.
- 14 березня Стефанішина повідомила, що Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини у будь-який час.