Трамп: Україна та США дуже скоро укладуть угоду про ресурси

Президент США зазначив, що його країна "дуже добре" працює стосовно України та Росії

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Україна та США "дуже скоро" укладуть угоду про корисні копалини, заявив американський президент Дональд Трамп. Про це він повідомив під час виступу на освітньому заході.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Президент Штатів повідомив, що підписав виконавчий указ про "суттєве збільшення" видобутку критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів.

"Це дуже важливо для нашої країни, і, як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати видобуток рідкісноземів і мінералів та багатьох інших речей по всьому світу, зокрема в Україні", – розповів Трамп.

Читайте також Критичні мінерали Трампа. Які корисні копалини зацікавили США в Україні

За його словами, США "дуже добре" працюють щодо України та Росії, й одна з речей, над якою ведеться робота, – це підписання угоди про рідкісноземи з Україною, що відбудеться "дуже скоро".

"[Україна] має величезне значення у рідкісноземах, і ми цінуємо це", – додав американський лідер.

Також політик вірить, що російсько-українську війну вдасться завершити.