Трамп: Україна та США дуже скоро укладуть угоду про ресурси
Україна та США "дуже скоро" укладуть угоду про корисні копалини, заявив американський президент Дональд Трамп. Про це він повідомив під час виступу на освітньому заході.
Президент Штатів повідомив, що підписав виконавчий указ про "суттєве збільшення" видобутку критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів.
"Це дуже важливо для нашої країни, і, як ви знаєте, ми також підписуємо угоди в різних місцях, щоб розблокувати видобуток рідкісноземів і мінералів та багатьох інших речей по всьому світу, зокрема в Україні", – розповів Трамп.
За його словами, США "дуже добре" працюють щодо України та Росії, й одна з речей, над якою ведеться робота, – це підписання угоди про рідкісноземи з Україною, що відбудеться "дуже скоро".
"[Україна] має величезне значення у рідкісноземах, і ми цінуємо це", – додав американський лідер.
Також політик вірить, що російсько-українську війну вдасться завершити.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини, проте її не підписали у цьому вигляді. За три дні Зеленський заявив, що договір не підписали, бо в ньому не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили й погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- 4 березня президент України заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини. Трамп зазначив це під час виступу в Конгресі США.
- 14 березня віцепрем'єрка Стефанішина повідомила, що Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини у будь-який час.