Стефанішина: Угода про копалини готова, Україна готова підписати її коли завгодно

США ще не визначилися, коли та в яких умовах вони хочуть підписати цю угоду, заявила українська чиновниця

Ольга Стефанішина (Фото: ЕРА)

Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини у будь-який час. Про це в кулуарах Саміту експортерів Forbes заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.

"Угода готова, щодо тексту не ведуться зміни. Переговори закриті", – сказала вона.

За словами Стефанішиної, США ще не визначилися, коли та в яких умовах вони хочуть підписати цю угоду. Водночас чиновниця наголосила, що Україна готова до підписання у будь-який час.

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Раніше держсекретар США Марко Рубіо казав, що угода про копалини є вигідною як Україні, так і Сполученим Штатам. Водночас він зазначив, що Вашингтон не вважатиме документ гарантією безпеки Україні.