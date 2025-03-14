Стефанішина: Угода про копалини готова, Україна готова підписати її коли завгодно
Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини у будь-який час. Про це в кулуарах Саміту експортерів Forbes заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Інтерфакс-Україна.
"Угода готова, щодо тексту не ведуться зміни. Переговори закриті", – сказала вона.
За словами Стефанішиної, США ще не визначилися, коли та в яких умовах вони хочуть підписати цю угоду. Водночас чиновниця наголосила, що Україна готова до підписання у будь-який час.
Раніше держсекретар США Марко Рубіо казав, що угода про копалини є вигідною як Україні, так і Сполученим Штатам. Водночас він зазначив, що Вашингтон не вважатиме документ гарантією безпеки Україні.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини.
- 15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили й погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- 4 березня Зеленський заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини. Трамп зазначив це під час виступу в Конгресі США.