Лукашенко доручив "копати й дивитися", чи є у Білорусі рідкісноземельні метали

Олександр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив спеціалістам з’ясувати, чи є на території його країни родовища рідкісноземельних корисних копалин. Його цитує національне пропагандистське видання Belta.

Лукашенко підкреслив, що з огляду на останні події, геологічні дослідження стали "найважливішою темою". Він зазначив, що ця галузь у Білорусі недостатньо розвинена.

Окрім того, самопроголошений президент країни вказав, що пошук рідкісноземельних металів часто залишається поза увагою місцевих спеціалістів.

"Рідкісноземельні метали вимовляє тільки Трамп у Сполучених Штатах Америки. Ви над цим поки що не замислювалися. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж в інших? <...> Це майбутнє. Треба копати, треба дивитися, що є в нас у землі", – сказав він.

12 лютого США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини.

15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, тому що в ній не було гарантій безпеки для України.

До візиту Зеленського до США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасовано після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.