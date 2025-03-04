Лукашенко поручил "копать и смотреть", есть ли у Беларуси редкоземельные металлы

Александр Лукашенко (Фото: ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил специалистам выяснить, есть ли на территории его страны месторождения редкоземельных полезных ископаемых. Его цитирует национальное пропагандистское издание Belta.

Лукашенко подчеркнул, что, учитывая последние события, геологические исследования стали "важнейшей темой". Он отметил, что эта отрасль в Беларуси недостаточно развита.

Кроме того, самопровозглашенный президент страны указал, что поиск редкоземельных металлов часто остается без внимания местных специалистов.

"Редкоземельные металлы произносит только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока не задумывались. Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других? <...> Это будущее. Надо копать, надо смотреть, что есть у нас в земле", – сказал он.

12 февраля США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.

15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.

До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.