Стефанишина: Соглашение об ископаемых готово, Украина готова подписать его когда угодно

США еще не определились, когда и в каких условиях они хотят подписать это соглашение, заявила украинская чиновница

Ольга Стефанишина (Фото: ЕРА)

Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых в любое время. Об этом в кулуарах Саммита экспортеров Forbes заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.

"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты", – сказала она.

По словам Стефанишиной, США еще не определились, когда и на каких условиях они хотят подписать это соглашение. В то же время чиновница подчеркнула, что Украина готова к подписанию в любое время.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что соглашение об ископаемых выгодно как Украине, так и Соединенным Штатам. В то же время он отметил, что Вашингтон не будет считать документ гарантией безопасности Украины.