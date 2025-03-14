Стефанишина: Соглашение об ископаемых готово, Украина готова подписать его когда угодно
Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых в любое время. Об этом в кулуарах Саммита экспортеров Forbes заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.
"Соглашение готово, по тексту не ведутся изменения. Переговоры закрыты", – сказала она.
По словам Стефанишиной, США еще не определились, когда и на каких условиях они хотят подписать это соглашение. В то же время чиновница подчеркнула, что Украина готова к подписанию в любое время.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что соглашение об ископаемых выгодно как Украине, так и Соединенным Штатам. В то же время он отметил, что Вашингтон не будет считать документ гарантией безопасности Украины.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.
- 15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- 4 марта Зеленский заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп отметил это во время выступления в Конгрессе США.