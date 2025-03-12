Рубио о договоре по ископаемым: Выгодно, но я бы не называл это гарантией безопасности
Соглашение о полезных ископаемых будет выгодно украинцам и американцам, но Вашингтон не будет рассматривать его как гарантию безопасности Украине. Об этом в аэропорту Шеннон в Ирландии заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Соглашение по полезным ископаемым – это то, что, на мой взгляд, выгодно обеим странам. Безусловно, это будет одним из факторов долгосрочного процветания и безопасности Украины <...> Я бы не называл это гарантией безопасности, но, конечно, если у США будет экономический интерес, генерирование доходов для нашего народа, США будут иметь и интерес в том, чтобы защищать от угроз".
Рубио добавил, что Соединенные Штаты так или иначе заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в экономической сфере, поскольку таким образом Вашингтон будет иметь интерес и к будущему развитию Украины.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.
- 15 февраля Зеленский заявил, что соглашение не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Вэнсом.
- 4 марта Зеленский заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп отметил это во время выступления в Конгрессе США.