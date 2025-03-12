Рубіо про угоду щодо надр: Вигідно обом країнам, але я б не називав це гарантією безпеки

Держсекретар США заявив, що Вашингтон так чи інакше зацікавлений у співпраці з Україною в економічній сфері

Марко Рубіо (Фото: ЕРА/Jack Guez)

Угода про корисні копалини буде вигідною для українців та американців, але Вашингтон не розглядатиме її як гарантію безпеки Україні. Про це в аеропорту Шеннон в Ірландії заявив держсекретар США Марко Рубіо.

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"Угода з корисних копалин – це те, що, на мій погляд, є вигідним для обох країн. Безумовно, це буде одним з факторів довгострокового процвітання та безпеки України <...> Я б не називав це гарантією безпеки, але, звісно, якщо США матимуть економічний інтерес, генерування доходів для нашого народу, США матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз", – сказав він.

Рубіо додав, що Сполучені Штати так чи інакше зацікавлені у співпраці з Україною в економічній сфері, оскільки таким чином, Вашингтон матиме зацікавленість і до майбутнього розвитку України.