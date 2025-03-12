Рубіо про угоду щодо надр: Вигідно обом країнам, але я б не називав це гарантією безпеки
Угода про корисні копалини буде вигідною для українців та американців, але Вашингтон не розглядатиме її як гарантію безпеки Україні. Про це в аеропорту Шеннон в Ірландії заявив держсекретар США Марко Рубіо.
"Угода з корисних копалин – це те, що, на мій погляд, є вигідним для обох країн. Безумовно, це буде одним з факторів довгострокового процвітання та безпеки України <...> Я б не називав це гарантією безпеки, але, звісно, якщо США матимуть економічний інтерес, генерування доходів для нашого народу, США матимуть і інтерес в тому, щоб його захищати від загроз", – сказав він.
Рубіо додав, що Сполучені Штати так чи інакше зацікавлені у співпраці з Україною в економічній сфері, оскільки таким чином, Вашингтон матиме зацікавленість і до майбутнього розвитку України.
- 12 лютого 2025 року США передали Україні проєкт угоди про корисні копалини.
- 15 лютого Зеленський заявив, що угоду не підписали, бо в ній не було гарантій безпеки для України.
- До візиту Зеленського в США 28 лютого угоду покращили та погодили, але її підписання було скасоване після публічної суперечки українського лідера з Трампом і Венсом.
- 4 березня Зеленський заявив про готовність підписати угоду про корисні копалини. Трамп відзначив це під час виступу в Конгресі США.