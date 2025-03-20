Трамп: Украина и США очень скоро заключат соглашение о ресурсах
Украина и США "очень скоро" заключат соглашение о полезных ископаемых, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил во время выступления на образовательном мероприятии.
Президент Штатов сообщил, что подписал исполнительный указ о "существенном увеличении" добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов.
"Это очень важно для нашей страны, и, как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы разблокировать добычу редкоземов и минералов и многих других вещей по всему миру, в частности в Украине", – рассказал Трамп.
По его словам, США "очень хорошо" работают в отношении Украины и России, и один из моментов, над которым ведется работа, – это подписание соглашения о редкоземах с Украиной, которое состоится "очень скоро".
"[Украина] имеет огромное значение в редкоземах, и мы ценим это", – добавил американский лидер.
Также политик верит, что российско-украинскую войну удастся завершить.
- 12 февраля 2025 года США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых, однако его не подписали в этом виде. Через три дня Зеленский заявил, что договор не подписали, потому что в нем не было гарантий безопасности для Украины.
- До визита Зеленского в США 28 февраля соглашение улучшили и согласовали, но его подписание было отменено после публичного спора украинского лидера с Трампом и Венсом.
- 4 марта президент Украины заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых. Трамп отметил это во время выступления в Конгрессе США.
- 14 марта вице-премьер Стефанишина сообщила, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых в любое время.