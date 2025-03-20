Трамп: Украина и США очень скоро заключат соглашение о ресурсах

Президент США отметил, что его страна "отлично" работает в отношении Украины и России

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Украина и США "очень скоро" заключат соглашение о полезных ископаемых, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он сообщил во время выступления на образовательном мероприятии.

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Президент Штатов сообщил, что подписал исполнительный указ о "существенном увеличении" добычи критически важных минералов и редкоземельных металлов.

"Это очень важно для нашей страны, и, как вы знаете, мы также подписываем соглашения в разных местах, чтобы разблокировать добычу редкоземов и минералов и многих других вещей по всему миру, в частности в Украине", – рассказал Трамп.

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По его словам, США "очень хорошо" работают в отношении Украины и России, и один из моментов, над которым ведется работа, – это подписание соглашения о редкоземах с Украиной, которое состоится "очень скоро".

"[Украина] имеет огромное значение в редкоземах, и мы ценим это", – добавил американский лидер.

Также политик верит, что российско-украинскую войну удастся завершить.