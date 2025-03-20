"А можна просто НАТО". Зеленський проти обговорення нейтралітету, але визнав, що в Альянс не беруть

Президент нагадав, що Штати не підтримують вступ України в НАТО, й назвав "великим подарунком" Росії те, що США зняли це питання з переговорів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що не готовий обговорювати нейтральний статус України, але визнав, що через позицію Сполучених Штатів поки що країну не беруть у НАТО. Про це він розповів на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гара Стере.

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Журналістка зазначила, що у березні 2022 року голова держави заявляв про готовність обговорювати нейтралітет України, й запитала, чи український лідер досі готовий обговорювати це питання.

"Я ніколи не казав, що я готовий обговорювати нейтралітет України. Так ніколи не звучало. Це росіяни ставили це питання, коли вони прийшли до нас з ультиматумом", – відповів Зеленський.

Слід зауважити, що навесні 2022-го президент хотів винести на всеукраїнський референдум питання нейтралітету й інші можливі компроміси з РФ, але після викриття російських звірств у Бучі й інших деокупованих містах переговори з загарбниками були припинені.

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Голова держави нагадав, що під час першого ультиматуму росіяни вимагали від України зменшення армії до 50 000 – 80 000 військових: "Уявіть різницю: зараз армія ця тримає росіян – це 800 000. Тобто уявіть, що вони хотіли".

Також окупанти домагалися нейтрального статусу України ("позаблоковість в принципі, будь-яка"), хотіли від Києва визнання окупованих територій російськими й мали інші вимоги, розповів Зеленський.

"Ми завжди казали, що ми не зовсім розуміємо, що ми обговорюємо. Це ультиматум, це не пропозиція щодо закінчення війни", – зазначив український лідер.

Водночас він визнав, що якщо говорити про нейтральність України в контексті вступу в НАТО, то країну не беруть в Альянс. Також Зеленський зауважив, що вступ у НАТО розв'язав би багато проблем і питань.

На думку президента, замість військової й фінансової допомоги та розміщення миротворців в Україні можна було б просто дозволити їй вступити до Альянсу: "А можна просто [взяти Україну до] НАТО... Це простіше, менше витрат тощо".

Проте він додав, що стосовно цього питання "нема про що говорити", оскільки США як головний союзник у НАТО не підтримує вступ України до Альянсу.

"На сьогодні це так. Вважаю, що не можна просто так це дарувати росіянам. Я вважаю, що це великий подарунок, що знімають цю тему з перемовин. Я просто вважаю, що це неправильно", – підсумував він.

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