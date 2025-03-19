Зеленський: Я не буду обговорювати з Росією нашу армію та економічні гарантії безпеки

Президент підкреслив, що є певні речі, які безумовно мають бути гарантовані Україні

Володимир Зеленський та Александр Стубб (Фото: EPA / KIMMO BRANDT)

Україна точно не буде обговорювати з Росією чисельність Збройних Сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з фінським колегою Александром Стуббом.

"Я не хочу з ними [росіянами] обговорювати, якою повинна бути наша армія. Бо це частина гарантій безпеки для українців, не для росіян. Це важливий елемент інфраструктури гарантій безпеки, незалежності та гарантованого миру, що війна не повернеться", – відповів він на запитання щодо усіх червоних ліній України.

Також, за словами Зеленського, він не збирається проговорювати з окупантами економічні гарантії безпеки. Головна така гарантія – вступ України до Євросоюзу.

Окрім цього, Росія має повернути Україні "тисячі людей", які наразі перебувають у російських тюрмах: журналістів, політичних в'язнів, цивільних і військових. Усіх закатованих українців росіяни також мають віддати Україні, щоб повернути їх сім'ям.

"Це ті речі, які безумовно повинні бути. І незалежність та суверенітет. Навіть тих територій, які тимчасово окуповані – отже, вони тимчасово окуповані. Вони російськими не стануть ніколи", – резюмував Зеленський.

17 березня голова МЗС Сибіга назвав червоні лінії України – країна не визнає окуповані території та не обмежить армію.

18 березня Єрмак заявляв, що Україна не обговорює скорочення ЗСУ та нейтральний статус у межах перемир'я.