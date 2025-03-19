Зеленский: Я не буду обсуждать с Россией нашу армию и экономические гарантии безопасности

Президент подчеркнул, что есть определенные вещи, которые, безусловно, должны быть гарантированы Украине

Владимир Зеленский и Александр Стубб (Фото: EPA/KIMMO BRANDT)

Украина точно не будет обсуждать с Россией численность Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом.

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"Я не хочу с ними [россиянами] обсуждать, какой должна быть наша армия. Потому что это часть гарантий безопасности для украинцев, не для россиян. Это важный элемент инфраструктуры гарантий безопасности, независимости и гарантированного мира, что война не вернется", – отметил он в ответе на все "красные линии" Украины.

Также, по словам Зеленского, он не собирается обсуждать с оккупантами экономические гарантии безопасности. Главная такая гарантия – вступление Украины в Евросоюз.

Кроме этого, Россия должна вернуть Украине "тысячи людей", которые находятся в российских тюрьмах: журналистов, политических заключенных, гражданских и военных. Всех замученных украинцев россияне должны отдать Украине, чтобы вернуть их семьям.

"Это те вещи, которые, безусловно, должны быть. И независимость и суверенитет. Даже тех территорий, которые временно оккупированы – значит они временно оккупированы. Они российскими не станут никогда", – резюмировал Зеленский.

17 марта глава МИД Сибига назвал красные линии Украины – страна не признает оккупированные территории и не ограничит армию.

18 марта Ермак заявлял, что Украина не обсуждает сокращение ВСУ и нейтральный статус в рамках перемирия.