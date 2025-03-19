NBC News: США розглядають можливість відмовитися від командування НАТО
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відмовитися від командування НАТО, що було обов'язком американської сторони майже 75 років. Про це NBC News повідомляє із посиланням на двох неназваних чиновників зі сфери оборони, знайомих із планом, та дані брифінгу Пентагону.
Наголошується, що Пентагон проводить "значну реструктуризацію" бойових командувань та штабів збройних сил США. В рамках плану, що обговорюється, можуть бути об'єднані п'ять з 11 бойових командувань збройних сил.
Два співрозмовники зазначили, що один із планів, що розглядаються, може включати відмову США від ролі Верховного головнокомандувача об'єднаних ЗС НАТО в Європі (SACEUR).
Наразі поки незрозуміло, скільки саме часу може зайняти така реорганізація і як виглядатиме результат до моменту завершення.
NBC News зазначає, що відмова США від SACEUR стане "серйозною символічною зміною балансу сил у НАТО". Саме Альянс визначав безпеку та мир у Європі з часів Другої світової війни.
"Відмова США від ролі верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО буде сприйнята в Європі як важливий сигнал виходу з Альянсу", – написав в електронному листі відставний адмірал Джеймс Ставрідіс, який обіймав посаду Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі та очолював командування з 2009 до 2013 року.
Він переконаний, що це буде політична помилка "колосальних масштабів" і після відмови повернути цю роль США вже не зможуть. Америка, за його словами, втратить величезний вплив на НАТО.
Зазначається, що передбачувана реструктуризація в армії США відбувається на тлі скорочення адміністрацією Трампу видатків та персоналу у федеральному уряді. Водночас президент США та міністр оборони Піт Гегсет чітко дали зрозуміти, що хочуть, щоб Європа взяла на себе більше відповідальності за оборону.
"Коли ви починаєте скорочувати можливості штаб-квартири, яка займається плануванням і розвідкою, це тільки шкодить нам. Який стратегічний аналіз змусив їх захотіти зробити це? Це сталося так рано, що це явно пахне скороченням витрат, а не стратегічним аналізом", – сказав відставний генерал Бен Годжес NBC News.
- 24 лютого Мерц заявив, що сумнівається, що НАТО існуватиме у нинішній формі на тлі заяв Трампа.
- 6 березня прем'єрка Італії запропонувала поширити на Україну статтю НАТО про колективний захист.
- NBC News повідомляв, що Трамп хоче не допомагати країнам НАТО, які не збільшили витрати на оборону.
- Politico повідомляло, що Трамп посилює кризу довіри до НАТО через обмін розвідданими.