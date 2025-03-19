NBC News: США рассматривают возможность отказаться от командования НАТО

Отмечается, что отказ от командования может означать первый шаг к выходу из Альянса

Дональд Трамп (Фото: EPA/YURI GRIPAS)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отказа от командования НАТО, что было обязанностью американской стороны почти 75 лет. Об этом NBC News сообщает со ссылкой на двух неназванных чиновников из сферы обороны, знакомых с планом, и данные брифинга Пентагона.

Отмечается, что Пентагон проводит "значительную реструктуризацию" боевых командований и штабов вооруженных сил США. В рамках обсуждаемого плана могут быть объединены пять из 11 боевых командований вооруженных сил.

Два собеседника отметили, что один из рассматриваемых планов, может включать отказ США от роли Верховного главнокомандующего объединенных ВС НАТО в Европе (SACEUR).

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На данный момент пока неясно, сколько именно времени может занять такая реорганизация и как будет выглядеть итог к моменту завершения.

NBC News отмечает, что отказ США от SACEUR станет "серьезным символическим изменением баланса сил в НАТО". Именно Альянс определял безопасность и мир в Европе со времен Второй мировой войны.

"Отказ США от роли верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО будет воспринят в Европе как важный сигнал выхода из Альянса", – написал в электронном письме отставной адмирал Джеймс Ставридис, занимавший пост Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе и возглавлявший Европейское командование с 2009 по 2013 год.

Он убежден, что это будет политической ошибкой "колоссальных масштабов" и после отказа вернуть эту роль США уже не смогут. Америка, по его словам, потеряет огромное влияние в НАТО.

Отмечается, что предполагаемая реструктуризация в армии США происходит на фоне сокращения администрацией Трампа расходов и персонала в федеральном правительстве. Вместе с тем президент США и министр обороны Пит Хегсет ясно дали понять, что хотят, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за оборону.

"Когда вы начинаете сокращать возможности штаб-квартиры, которая занимается планированием и разведкой, это только вредит нам. Какой стратегический анализ заставил их захотеть сделать это? Это произошло так рано, что это явно попахивает сокращением расходов, а не стратегическим анализом", – сказал отставной генерал Бен Ходжес NBC News.

Справка. Блок НАТО был основан 4 апреля 1949 года с целью защиты Европы от возможной угрозы советской экспансии. Командование США началось с героя Второй мировой войны и будущего президента Дуайта Дэвида Эйзенхауэра 7 января 1951 года. В настоящее время членами НАТО являются 32 страны.