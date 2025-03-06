Мелони предложила распространить на Украину статью НАТО о коллективной защите

Вряд ли это предложение найдет поддержку в США, отмечает Bloomberg

Джорджа Мэлони (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украине следует предоставить защиту со стороны НАТО без фактического членства в Альянсе. Об этом она рассказала в кулуарах встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе, передает агентство Bloomberg.

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Мелони заявила, что "нам нужно подумать о более долговечных решениях", чем отправление европейских миротворческих сил в Украину.

По словам политики, было бы гораздо эффективнее расширить действие пятой статьи Североатлантического договора НАТО. Это положение обеспечивает коллективную безопасность стран-членов Альянса (нападение на одного является нападением на всех).

Премьер Италии впервые поддержала такую идею в таких четких формулировках. И хотя Мэлони рассматривается как потенциальный посредник между Европой и президентом США Дональдом Трампом, такое предложение вряд ли найдет поддержку в Штатах, отмечает Bloomberg.

Политика не акцентировала, что ее идея – это "совсем другое дело, чем вступление в НАТО", но она предполагает распространение на Украину возможностей, которые имеют страны-члены Альянса.

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