Мелони предложила распространить на Украину статью НАТО о коллективной защите
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украине следует предоставить защиту со стороны НАТО без фактического членства в Альянсе. Об этом она рассказала в кулуарах встречи лидеров Евросоюза в Брюсселе, передает агентство Bloomberg.
Мелони заявила, что "нам нужно подумать о более долговечных решениях", чем отправление европейских миротворческих сил в Украину.
По словам политики, было бы гораздо эффективнее расширить действие пятой статьи Североатлантического договора НАТО. Это положение обеспечивает коллективную безопасность стран-членов Альянса (нападение на одного является нападением на всех).
Премьер Италии впервые поддержала такую идею в таких четких формулировках. И хотя Мэлони рассматривается как потенциальный посредник между Европой и президентом США Дональдом Трампом, такое предложение вряд ли найдет поддержку в Штатах, отмечает Bloomberg.
Политика не акцентировала, что ее идея – это "совсем другое дело, чем вступление в НАТО", но она предполагает распространение на Украину возможностей, которые имеют страны-члены Альянса.
- 12 февраля, во время заседания в формате "Рамштайн", министр обороны США Гегсет заявил, что членство Украины в НАТО не является реалистичным результатом урегулирования войны путем переговоров, а любые гарантии безопасности должны быть подкреплены боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.
- Министр обороны Умеров ответил на слова Гегсета тезисом о неизменности позиции Украины по членству в Альянсе.