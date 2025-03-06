Трамп хочет не помогать странам НАТО, не увеличившим расходы на оборону – NBC News

Президент США требует от союзников увеличения расходов до 5% от ВВП, сами Штаты не достигли этого показателя

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп рассматривает изменения политики своей страны в отношении НАТО. В частности, согласно им, Штаты не будут приходить на помощь союзнику, если тот не достиг необходимого уровня расходов на оборону. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на трех анонимных действующих и бывших высокопоставленных чиновников США и одного неназванного конгрессмена.

По данным чиновников, Трамп обсудил с помощниками возможность калибровки участия Америки в НАТО таким образом, чтобы содействовать членам Альянса, тратящим определенный процент своего ВВП на оборону.

Как часть потенциального изменения политики, США смогут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если он не достигнет порога расходов на оборону, отметили собеседники. Если Трамп действительно внесет данное изменение, это будет означать значительный отход от пятой статьи Североатлантического договора, согласно которому нападение на одного члена Альянса является нападением на всех.

Источники сообщили, что также лидер США рассматривает возможность изменения политики, в рамках которой США могут выбрать приоритет военных учений с теми членами НАТО, которые тратят установленный процент ВВП на оборону. Администрация Трампа уже сигнализировала европейским союзникам, что Штаты могут сократить свое военное присутствие в Европе, и одним из рассматриваемых сейчас вариантов является сосредоточение части американских войск вокруг или в странах Альянса, которые увеличили свои расходы на оборону, рассказали чиновники.

Трамп не раз критиковал страны НАТО за недостижение показателя в 2% ВВП на оборонные расходы, а также недавно заявил, что члены Альянса должны тратить 5%, хотя сами Штаты этого не делают.

В 2024 году расходы 23 из 32 стран-членов НАТО превысили 2% от их ВВП, пять из них (Эстония, Греция, Латвия, Польша и США) потратили на оборону более 3%. Самый высокий показатель имеет Польша – 4,12%.

Представитель Совета нацбезопасности США сообщил медиа, что "президент Трамп предан НАТО и пятой статье".

Сенатор-демократ Крис Кунс, старший в комиссии по международным отношениям, заявил, что кандидат Трампа на должность посла США в НАТО Мэтью Витакер "дал очень обнадеживающие ответы" о приверженности американских властей к НАТО и статье о коллективной обороне.

Во время первой каденции Трамп угрожал вывести США из Альянса и подвергал сомнению ценность пятой статьи. Она была разработана для защиты европейских стран от СССР во время холодной войны. На практике принцип коллективной безопасности был использован только один раз – после атаки на США террористов группировки "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года.