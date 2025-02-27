Трамп заявил, что Украина "может забыть" о вступлении в НАТО

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина в рамках прекращения полномасштабного вторжения России "может забыть" о вступлении в НАТО. Об этом он сказал во время первого заседания кабинета министров, которое транслировал Белый дом.

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"Я могу сказать, что НАТО… вы можете забыть об этом. Я полагаю, что это, вероятно, причина, по которой все началось (полномасштабная война РФ против Украины. – Ред.)", – заявил президент США.

У Трампа спросили: придется ли пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину.

"Да, он сделает это... Ему придется сделать это", – убежден он.

Трамп считает, что Путин захотел бы полностью оккупировать Украину, если бы у власти в Штатах остались демократы и из-за этого война без попыток заключить мир продолжалась бы якобы еще дольше.

"И я также верю: если бы нас не избрали, если бы эта администрация не выиграла выборы с большим отрывом, то война длилась бы долго, и он [Путин] захотел бы забрать все это себе", – сказал президент Штатов.

Он добавил, что Путин продолжал бы идти через Украину и со временем погибло бы еще больше людей.

В то же время он назвал российского диктатора "очень умным парнем" и "очень хитрым человеком".

12 февраля глава Пентагона Хегсет заявил о нереалистичности вступления Украины в НАТО и ее возвращении к границам 2014 года.

Умеров в ответ сказал, что "мы хотим и будем страной НАТО".

Но по данным NBC, Украину могут автоматически принять в НАТО, если Россия нарушит мирное соглашение.